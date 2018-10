Google Chrome 70 est disponible dès aujourd'hui

FOOTAGE VECTOR PHOTOS / Shutterstock.com

Une version axée sur la vie privée

Avec Chrome 69 a écopé d'une volée de critiques de la part des utilisateurs. La faute à une nouvelle fonctionnalité qui laissait le navigateur authentifier automatiquement l'usager sur les sites Google , qu'il le veuille ou non. Dans, la fonction est toujours présente et activée par défaut, mais un tour dans les paramètres permet de la désactiver Au rang des autres nouveautés, on notera l'apparition d'un nouveau design pour la section. Il est maintenant plus simple de savoir si les données de l'utilisateur sont envoyées ou non sur les serveurs de Google.Les extensions ont-elles aussi été revisitées pour plus de respect de la vie privée. Leurs paramètres permettent maintenant de choisir quand elles auront le droit de s'exécuter : lors d'un clic sur leur icône, sur un site spécifique ou en permanence. Dernière fonction très pratique de cette mise à jour: le mode plein écran se coupe lors de l'apparition d'un pop-up ou d'une boite de dialogue.La sécurité est aussi mise en avant avec le blocage des sites n'utilisant pas HTTPS . N'hésitez donc pas à télécharger Chrome 70 pour vous assurer une navigation plus sûre.