Google vous connecte automatiquement à Chrome si vous vous identifiez sur Gmail

Connexion forcée et protection des données

Au service de la confidentialité ?

Voici une nouvelle qui ne manquera pas de faire grincer des dents les hérauts de l'anonymat sur Internet. La 69e et dernière version deconnecte de force ses utilisateurs s'étant identifiés à leur compte Google sur l'un des services de l'entreprise.Autrement dit :Pour Matthew Green, professeur de cryptographie à l'Université Johns Hopkins de Baltimore, c'est un. Si le navigateur de Google laisse le choix aux utilisateurs de s'y connecter ou pas, il ne devrait pas prendre l'opportunité de l'automatiser en cas de connexion à un autre produit Google.Un point d'autant plus problématique qu'une connexion au navigateur Chrome transmet vos données de navigation à Google. Mots de passe, extensions, favoris, historique... autant de données drainées et stockées à Mountain View dans l'objectif de les rendre disponibles sur n'importe quelutilisé.Sentant la grogne monter, Google a envoyé Adrienne Porter Felt au front pour rassurer les utilisateurs. Selon la responsable du développement de Chrome,. Mieux, la fonctionnalité aurait été implémentée pour des raisons de confidentialité. Dans son thread Twitter , Porter Felt rappelle que la déconnexion aux services Google est globale, et que le fait de connecter automatiquement le compte à Chrome sert aux utilisateurs à se souvenir qu'ils sont identifiés.Pratique, précise-t-elle, pour signifier aux internautes d'un ordinateur partagé qu'ils sont toujours connectés à leur compte.Du reste,: chrome://flags/#account-consistency. Il vous suffit ensuite de passer enla ligne «» pour vous débarrasser de l'auto-connexion.