Chrome 69 : nouveau design et gestionnaire de mots de passe amélioré

Un nouveau design, une barre de recherche optimisée

Un « vrai » gestionnaire de mots de passe

Soixante-neuf versions en 10 ans, rien que ça. Alors que lesignéfête son anniversaire, la nouvelle mouture déployée pour l'occasion vient apporter, pour cette fois, des optimisations visibles pour les utilisateurs.Il y a en effetque ce soit en versionou en version mobile (Android et iOS) :se pare de formes arrondies que ce soit au niveau des onglets ou dans la barre d'adresse. Selon le blog du navigateur , ces changement sont sensés « stimuler votre productivité » ; nous vous laissons seuls juges de cet argument marketing « de l'espace ».Sur iOS, la barre d'outils se voit déportée vers le bas ; une bonne chose, qui facilité son accès., pour peu que votre moteur de recherche soit paramétré sur Google, évolue elle également. Elle combine en effet auto complétion et résultats de recherche. Par exemple, "Quelle est la.." complétera par "météo" et vous donnera la température ainsi que la tendance via une petite icône, un soleil par exemple.Avec Chrome 69, Google dévoile également un. Numéros de carte de crédit, mots de passe, adresses : « Toutes ces informations sont enregistrées sur votre compte Google ». Rassurant quand on sait à quel point la firme est déjà capable de vous pister en ligne et IRL.Reste que ce nouveau coffre fort, si tant est qu'on l'utilise, n'est pas très loin de ce qu'on peut retrouver sur Lastpass par exemple : consultation et recherche des sites, remplissage auto, modification des informations (identifiants ou mots de passe). Manque nonobstant de pouvoir y insérer des informations tierces, de pouvoir classer ses sites, mais, surtout, de pouvoir générer des mots de passe vraiment sécurisés.Chrome 69 en reste donc au minimum sur cette optimisation de fonctionnalité pourtant annoncée en grande pompe.