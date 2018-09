Chrome 70 : le processus de connexion automatique pourra être désactivé

Evan Lorne / Shutterstock.com

Rétropédalage forcé

Chrome a reçu une mise à jour majeure début septembre, accueillant entre autres une refonte graphique du thème. Toutefois, cette nouvelle mouture apporte également son lot de mauvaises surprises, le navigateur de la firme adoptant un comportement quelque peu intrusif au niveau du processus de connexion Cette fonctionnalité force l'identification de l'utilisateur au sein du navigateur dès lors qu'il se connecte à l'un des services Google, et empêche également la suppression des cookies d'authentification.Cette évolution non sollicitée a été la cible de nombreuses critiques issues d'experts en sécurité mais aussi d'internautes révoltés, forçant les représentants de la firme à s'expliquer. Il est notamment rappelé que la synchronisation requiert une action supplémentaire de la part de l'utilisateur. Via son blog officiel , l'entreprise a été prompte à réagir en communiquant d'ores et déjà sur les changements qui seront intégrés à la prochaine version 70, dont la diffusion est prévue vers la mi-octobre.Pour l'instant, il est toujours nécessaire de mettre les mains dans le cambouis afin de se débarrasser de cette connexion forcée. Avec la prochaine itération, une solution sera apportée par le biais d'un bouton dans les paramètres pour désactiver cette option, tandis que l'interface sera plus claire et reflétera précisément le statut de connexion du profil enregistré.