Apple : Safari (aussi) va bientôt signaler les sites web non-sécurisés

Safari (aussi) à la chasse du HTTPS

Google Chrome affiche très clairement, dans la barre d'URL, si le site affiché est sécurisé ou non

Cela fait des mois maintenant que Google insiste auprès des administrateurs de sites web concernant la migration vers la norme HTTPS. Rappelons que ce "" est la combinaison de ce bon vieux HTTP (dont Google ne veut plus) avec une couche de chiffrement de type SSL ou TLS.Ainsi, à l'instar de Chrome , la navigateur Safari d'Apple va commencer lui aussi à signaler clairement à l'internaute le côté non sécurisé du site web actuellement affiché à l'écran. C'est dans la nouvelle version Preview de Safari que l'option a été détectée, et Safari se charge donc d'indiquer un avertissement dans le champ, lorsqu'une page non sécurisée est en chargement.Une initiative qui devrait pousser encore un peu plus d'administrateurs à opter pour le HTTPS, même si le poids de Safari n'égale (aucunement) celui de Chrome Chrome en termes de trafic web. Du côté de chez Google, cela fait depuis Chrome 56 que l'on traque le HTTP. Il y a quelques mois, Google annonçait que 81 des 100 sites web les plus visités du web étaient proposés en HTTPS.Actuellement disponible sur la version Preview de Safari 70, cette nouvelle fonction devrait être incluse dans la prochaine mise à jour publique du navigateur web d'Apple.