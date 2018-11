Firefox va vous prévenir si le site que vous visitez a récemment été piraté

© Mozilla

Alerte aux fuites de données

Firefox Monitor à la rescousse

Les affaires de sites web piratés sont devenues si fréquentes qu'il est difficile de s'y retrouver. Parmi les plateformes que vous consultez régulièrement, savez-vous quelles sont celles qui ont subi récemment une attaque ?va dorénavant vous aider à y voir plus clair.Par une simple, le navigateur vous indiquera lorsque vous vous apprêtez à surfer sur un site qui a récemment été la(« récemment » signifiant lors des douze derniers mois). Pour éviter de vous harceler à chaque visite, l'alerte n'apparaîtra que la première fois que vous vous y rendrez. Et vous avez également la possibilité de désactiver cette fonctionnalité, via la liste déroulante présente sur la notification.Par ailleurs, l'alerte vous donnera des informations supplémentaires quant à la nature de l'attaque et à son ampleur. Et vous offrira la possibilité de savoir si vous avez quelque chose à craindre.En effet, vous pourrez bénéficier du «», pour vérifier si votre compte a été touché par le piratage des données. Il vous suffira simplement d'entrer votre adresse mail et de croiser les doigts. Firefox Monitor est un service lancé depuis juin 2018, par Mozilla. Il a depuis connu un tel succès que l'entreprise a décidé de le traduire en 26 langues. L'outil consiste à vérifier si un compte associé à une adresse mail a été compromis, en faisant appel à la base de données HIBP ().La nouvelle fonctionnalité de Firefox Quantum sera déployée dans les prochaines semaines. Vous pourrez alors vérifier par vous-même que le site de Clubic ne comporte aucun risque pour vos données !