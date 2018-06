Sécurité : Avec Firefox Monitor, découvrez qui vole vos données personnelles

« Protégez-vous des pirates »

Un partenariat avec HIBP

Modifié le 26/06/2018 à 16h48

Le navigateur Mozilla proposera, dès la semaine prochaine, un nouvel outil de sécurité, Firefox Monitor, capable de savoir si vos différents comptes ont été utilisés à des fins de violations de données. Mais pas que.Mozilla pourrait bien avoir franchi un pas supplémentaire dans la défense et la sécurisation des données de ses utilisateurs. Lundi, le navigateur a publié un post sur son blog officiel dans lequel il annonce l'arrivée prochaine de, un tout nouvel outil qui ne devrait pas avoir de mal à trouver son public, face à la recrudescence des violations de données personnelles.Telle est la devise de Firefox Monitor. L'outil, qui sera testé dès la semaine prochaine auprès de 250 000 utilisateurs de Mozilla, essentiellement américains, pourrait bien faire trembler les hackers du monde entier. En renseignant simplement une adresse mail, il sera désormais possible de savoir si nos comptes ont été inclus dans des violations de données connues.Mais Monitor ne s'arrête pas à cette seule fonctionnalité, puisqu'il informera les utilisateurs des «», mais également sur les «» pour chacune des violations.Pour aller plus loin, et dans un souci de prévention, l'outil délivrera ses recommandations sur ce qu'il convient de faire en cas de violation de données, mais aussi sur le comportement à adopter pour sécuriser ses différents comptes. Mozilla envisage même d'informer les personnes en cas de nouveaux vols de données personnelles.En lançant, Mozilla scelle son partenariat avec le célèbre site(HIBP), crée par l'expert en sécurité Troy Hunt en 2013. L'outil, aux fonctionnalités voisines, sollicité par plus de 60 000 personnes chaque jour, comprend déjà une base de données d'adresses mail importante.Monitor lui donnera une résonnance encore plus forte. Firefox confrontera l'adresse mail indiquée à la base de données HIBP, «», précise le navigateur.Une fois l'outil testé, celui-ci devrait, à terme, être disponible pour l'ensemble des utilisateurs de Firefox.