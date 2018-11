Opera 57 : un nouveau moteur (et des recommandations Netflix)

Un Opera 57 plus intelligent, et dopé à Netflix

Des nouveautés dans l'utilisation du navigateur

Source : Neowin

Parce qu'il n'y a pas que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge (soyons fous !) dans la vie, le groupeannonce la disponibilité de la toute dernière version de son navigateur web.Une nouvelle version 57 qui inclut notamment, afin de permettre à l'utilisateur de rester informé des dernières actualités, mais aussi des dernières tendances Netflix Un moteur qui va générer les articles via une IA maison, que l'utilisateur pourra optimiser en cliquant sur des boutons Like/Dislike. Ces choix permettront au système de mieux cerner les goûts et habitudes de l'utilisateur. Évidemment, Opera annonce également diverses, avec «».Le groupe confirme aussi l'arrivée d'une sectionplus compacte, ainsi qu'un remodelage complet du. Il est aussi possible désormais de fermer des onglets épinglés, sans avoir à les désépingler en amont. Pour les intéressés, lecomplet (en anglais) est disponible à cette adresse En ce qui concerne, ce dernier a droit à une section dédiée au lancement du navigateur. Lorsque l'internaute lance un contenu, Opera se charge de générer automatiquement des recommandations qu'il suffira de valider (ou non) pour placer les contenus dans sa file d'attente Netflix.