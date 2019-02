Les extensions plus faciles à gérer dans Firefox 64

Une désinstallation plus facile d'accès

Une refonte du gestionnaire de modules complémentaires

Source : gHacks

La section « about:addons » est au cœur des changements de Firefox 64. Le navigateur de Mozilla revoit ainsi sa façon deJusqu'à présent, pour, vous deviez passer par le gestionnaire de modules complémentaires. Soit en cliquant sur « Modules complémentaires » dans le menu, soit sur « Gérer l'extension », après avoir fait un clic droit sur l'icône de l'add-on.Dans la prochaine version de Firefox, une nouvelle option apparaîtra sous la dernière citée : « Supprimer l'extension ». Une fonctionnalité qui vous fera donc gagner un clic, un gain pas si marginal quand on doit gérer une grande quantité de modules complémentaires. Même si, en fin de compte, vous devrez également confirmer votre choix dans le message d'alerte qui suivra.Par ailleurs, vous pourrez toujours vous rendre dans le gestionnaire de modules complémentaires pour désinstaller vos extensions de la même manière que dans la version actuelle.Mais cette console d'administration a également été refondue dans Firefox 64. Le design affichera désormais les, sur lesquelles vous pourrez cliquer pour obtenir plus d'information.De plus, cette nouvelle version du navigateur implique également un léger changement à l'installation d'un add-on. La notification consécutive à cette action vous demandera désormais de cliquer sur « OK » pour disparaître, au lieu de s'éclipser automatiquement au changement d'onglet, comme c'est le cas à l'heure actuelle.Firefox 64 est prévu pour le 11 décembre 2018. Si vous êtes trop impatient(e), vous pouvez bénéficier de ces changements dès à présent, en utilisant Firefox Nightly , version du navigateur présentant les dernières fonctionnalités en avant-première, pour obtenir des retours d'expérience.