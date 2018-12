NVIDIA dévoile une GTX 1070 équipée de GDDR5X

Zotac premier sur le coup

Source : TechPowerUp

Avec la sortie de ses GPU RTX 20xx , Nvidia va commencer à écouler ses anciens modèles GTX. Pour ça, quoi de mieux que de récupérer les puces GDDR5X présentes sur les GTX 1080 et de les embarquer sur les cartes les moins puissantes de la série ?Après une GTX 1060 sous GDDR5X , c'est au tour de la GTX 1070 de bénéficier de l'ajout de ces puces. Zotac est le premier partenaire de Nvidia à se prêter à l'essai. Laest ainsi overclockée d'usine avec une fréquence de 1607 MHz et un boost turbo à 1797 MHz. Les 8 Go de mémoire GDDR5X laissent encore de la place pour de l'overclocking, ce qui devrait séduire les amateurs n'ayant pas le désir de migrer vers les solutions RTX très onéreuses.