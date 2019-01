Nvidia booste la GTX 1060 à 6 GB de mémoire GDDR5X pour contrer la Radeon 590

Une mémoire qui ne se cantonne plus aux GTX 1080 et 1080 Ti

a peut-être trouvé la solution idéale pour écouler sestout en faisant face à la concurrence. Sur la version américaine du site officiel de Nvidia , on peut voir que de nouvelles spécifications ont été introduites.Mise à jour ce weekend très discrètement, la page fait maintenant mention d'une nouvelle variante pour le GPU sous architecture Pascal, dotée de 6 Go de mémoire GDDR5/X au lieu du GDDR5 habituel. Rappelons qu'à l'heure actuelle, sous architecture Pascal, seuls lesetbénéficient de mémoire GDDR5/X.Bien que l'on en sache encore peu, Nvidia devrait donc proposer cette nouvelle variante avec une puce GP 104 amputée, compatible avec le format de mémoire GDDR5/X, à la place du GP 106. Cette puce pourrait provenir d'un surplus de production des GTX 1070, qui vont à présent laisser logiquement leur place aux récentes RTX 2070, 2080 et 2080 Ti.Il n'y a cependant aucune information complémentaire concernant la vitesse d'horloge de cette nouvelle variante à base de GDDR5/X, si ce n'est les 8 Gbps indiqués comme débit de base.En sachant que certains modèles en GDDR5 sont compatibles en 9 Gbps, il y a fort à parier que cette nouveauté permettra d'atteindre une vitesse de 10 à 12 Gbps, ce qui permettrait au maximum d'atteindre un débit de 288GB/s, soit une augmentation de près de 40 % par rapport à la dernière version du GPU en 8 Gbps. Il est également probable que le nombre de cœurs CUDA soit revu à la hausse.