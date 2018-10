Nvidia rejoue l'alunissage d'Apollo 11 dans une démo intégrant le RTX

Une petite mise à jour de la démo d'origine

Un pied de nez aux complotistes ?

La démoa déjà été présentée en 2014. À l'époque, Nvidia avait déjà tenté de démonter la théorie du complot qui consiste à dire que les photos d'alunissage sont fausses et que les missions Apollo ne sont rien d'autre que des canulars. La démo, construite sous l'architecture Maxwell, est d'ailleurs toujours en libre téléchargement et peut être lancée au minimum avec une GeForce GTX 970.Lors de la Keynote de Nvidia à Munich, Jen-Hsun Huang a présenté une nouvelle version de cette même démo, mais cette fois-ci entièrement construite avec le moteur(développé par Epic Games, le célèbre studio à l'origine de Fortnite ) qui intègre les technologies de ray tracing en temps réel.Huang a par ailleurs déclaré : «». Pour cette démo, il a ainsi été possible de simuler la lumière qui provient du soleil, derrière l'atterrisseur, et qui vient rebondir sur la surface de la Lune, puis sur la combinaison de Neil Armstrong, pour ensuite éclairer Buzz Aldrin.La théorie du complot estime que la lumière provenant de cette scène ne peut être qu'artificielle et qu'elle a donc été tournée en studio. En mettant la technologie RTX au service de la science, Nvidia a semblé vouloir apporter la preuve du contraire. Peut-être passeront-ils ensuite au débunkage des théories de la terre plate ou à celles discréditant la thèse du changement climatique pour leurs prochaines démos ?Les captures d'écran que vous pouvez voir dans cet article sont issues de cette démonstration.Et voici la vidéo de démonstration qui a été présentée lors de la Keynote :