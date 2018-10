De fausses Nvidia GTX 1060 apparaissent en vente sur eBay

Entre 50 et 70 euros la carte, on vous ajoute même un port VGA en prime !

Des cartes graphiques recyclées

Comment reconnaître une fausse GTX 1060 ?

Est-ce parce que la disponibilité des cartes graphiques de la gamme GTX 1060 n'était pas bonne dans les rayons des détaillants au début de l'été que de nombreux vendeurs peu scrupuleux se sont mis en a en proposer sur eBay ? Sans doute ! Selon plusieurs spécialisés,. Seulement 80 € pour une GTX 1060. Bien loin des 219 € pour une GTX 1060 3 Go ou des 279 € pour GTX 1060 6 Go.Ces cartes graphiques disponibles à l'achat sur eBay seraient Selon un article de PCGamesN , les modifications ne sont pas seulement cosmétiques. La carte est en effet moddée au niveau de son bios pour changer son nom. Vous achetez une « vraie fausse » GTX 1060, mais les possibilités qu'il s'agisse réellement d'une carte graphique de la série GTX 10 sont faibles...Sur les visuels disponibles dans les annonces de ces fausses cartes graphiques, les connaisseurs reconnaîtront du premier coup d'œil qu'il ne s'agit pas d'une vraie GTX 1060. On remarque en effet la présence d'un port VGA, absent sur une vraie GTX 1060. Les cartes proposées utilisent également la technologie SLI (Scalable Link Interface, solution permettant de relier deux ou plusieurs cartes graphiques), avec un connecteur qui n'est pas bien placé sur les fausses cartes graphiques.Selon Computer Base, qui a acheté plusieurs de ces cartes graphiques disponibles en ligne,. Bien évidemment, les performances livrées ne sont pas au rendez-vous, et on se retrouve alors bien loin de la puissance d'une Nvidia GeForce GTX 1060.Pour rappel, les successeurs des GTX 1060 et 1050 ne devraient voir le jour qu'en 2019 . Patience si vous souhaitez trouver une carte graphique entrée de gamme et craquer pour les remplaçantes des GTX série 10. Ne vous jetez pas sur ces cartes au prix de vente trop alléchant.