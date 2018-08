gamescom : Nvidia annonce enfin ses Geforce RTX

Le Ray Tracing comme nouveau fer de lance



Le gap entre les générations 10XX et 20XX est énorme, à relativiser tout de même car la nouvelle unité de mesure "RTX OPS" prend en compte le ray tracing qui n'était pas optimisé sur la génération précédente

La nouvelle game Geforce RTX

Geforce RTX 2070 Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080 Ti Finesse de gravure 12mm 12mm 12mm Unité CUDA 2 304 2 944 4 352 Fréquence 1 410 MHz 1 515 MHz 1 350 MHz Fréquence mode boost 1 710 / 1 620 MHz 1 800 / 1 710 MHz 1 635 / 1 545 MHz Mémoire 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 11 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 352-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s 616 Go/s TDP 175W / 185W 215W 250W Prix 639 € 849 € 1 259 €

Malgré les nombreuxde ces derniers jours, "" d'après les termes légèrement tintés de mauvaise foi de Jen-Hsun Huang, le CEO de Nvidia, lessont officielles !Si Nvidia a décidé de passer sa dénomination GTX à RTX, c'est pour marquer le coup. En effet selon eux, le gap technologique est aussi important que l'avènement de CUDA en 2006. C'est aussi pour ça que la gamme passe de 10XX à 20XX.Et pour cause : leest un peu le graal du graphisme informatique. Il s'agit de traiter l'information en se basant sur les règles de la physique, par opposition à la rasterisation, utilisée aujourd'hui pour tous les graphismes en temps réel (principalement pour les jeux-videos). Avec la rasterisation, on applique des textures sur des polygones, et on place des lumière fictives dans une scène 3D. Avec un ensemble d'astuces plus ou moins compliquées, on génère des ombres, reflets, et autres effets de transparence.Le Ray Tracing a contrario, reproduit le fonctionnement naturel de l'oeil, des rayons lumineux provenant de différentes sources (soleil, lumières artificielles, etc) viennent frapper une surface constitué d'un matériau dont les propriétés vont renvoyer l'information à l'oeil, créant une image naturelle et fiable. Cette technique est par contre infiniment plus exigeante en terme de puissance de calcul par rapport à la rasterisation, qui excelle via une parallélisation hyper optimisée.C'est donc un nouveau GPU que nous propose Nvidia, avec un pipeline de génération d'image hybride, impliquant en permanence une part de calcul ray tracing, ainsi que de la rasterisation classique. Un "tensor core" est aussi présent afin de tester en temps réél le système de ray tracing, afin de fournir des résultats efficaces.C'est donc trois références qui seront disponibles dès le 20 septembre - les précommandes sont d'ores et déja ouvertes - chez tous les e-commerçants high-tech.Dans les faits, même si les démos de ray tracing étaient assez impressionnantes, on sentait tout de même un sérieux coup de mou au niveau des FPS, notamment sur Shadow of The Tomb Raider, un des premiers jeux qui sera optimisés RTX. La couche software et l'optimisation n'en étant qu'à ses débuts, on ne doute pas que tout cela s'améliorera avec le temps.Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de mettre la main sur ces nouvelles cartes, et de réaliser des tests complets sur Clubic.