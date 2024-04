Les abonnés Freebox et Free Mobile l'attendaient : l'application OQEE débarque sur les Smart TV LG

La principale évolution apportée à la série C n’est autre que l’usage de la technologie OLED EX qui a pris place l’an passé avec le LG OLED C2. Par conséquent, les écarts de performances entre ce modèle et celui de l’an passé sont très faibles, pour ne pas dire qu’ils seront peu visibles pour un œil non entrainé. Il serait toutefois faux de dire que LG n’a pas travaillé à améliorer sa série C. Le contrôle supplémentaire apporté par le nouveau processeur au niveau de la gestion de la luminosité fait sens et permet une approche sensiblement plus précise avec les contenus HDR.



À côté de ça, les traitements vidéo restent d’excellente facture et progressent dans le bon sens. Enfin, d’autres évolutions permettent à ce téléviseur de se distinguer, notamment car de nouveau compatible avec le format audio DTS:X, ou encore avec une nouvelle interface WebOS, des menus repensés et globalement une meilleure interactivité. Tout cela fait du C3 un téléviseur OLED incontournable pour ses performances et son rapport qualité/prix avec des diagonales de 42 à 83 pouces dont le tarif reste intéressant vu les prestations fournies en termes d’images.