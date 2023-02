Abonnés Free, vous avez maintenant accès à la TV en direct et en replay depuis votre navigateur ! Voilà comment

Dorénavant bien connu des abonnés Free, Oqee n'est autre que l'interface TV des Freebox Pop et Freebox Delta. Depuis l'année dernière, le service a aussi été rendu accessible à l'ensemble des abonnés Freebox Révolution. Il ne se limite toutefois pas à l'écosystème Free, puisque l'application est également disponible sur mobile et tablette (iOS et Android), sur les téléviseurs connectés compatibles ainsi que sur Apple TV. Pour en profiter, il est en revanche indispensable de disposer d'un compte Freebox.