Coup dur pour l'aéronautique, le Salon du Bourget 2021 est annulé

Le CES, le MWC, le Computex, peut-être la prochaine édition de VivaTech, et maintenant, le Salon du Bourget : la liste des événements majeurs annulés, en passe de l'être ou amputés ne cesse de gonfler. La faute, hélas, à la pandémie de coronavirus. Mais concernant le Bourget, cette annulation est encore plus symptomatique que pour d'autres rendez-vous. Le secteur de l'aéronautique est en panne sèche et souffre de la plus grave crise de son histoire. Les compagnies n'enregistrent plus de commandes ou presque, des dizaines de milliers d'emplois ont déjà été sacrifiés ces six derniers mois, l'innovation est presque au point mort, et les perspectives, quoi qu'en en dise, sont loin d'être roses. Il ne pouvait en être autrement pour le prochain Salon du Bourget. Gageons que d'ici 2023, le secteur aura su se réinventer et que cette triste pandémie sera loin derrière nous.