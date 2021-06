TousAntiCovid : dès mercredi, le pass sanitaire obligatoire pour voyager en Corse et en Outre-mer

Le mercredi 9 juin va permettre au gouvernement d'opérer un virage important dans sa stratégie de retour progressif à la normale, et le pass sanitaire fera indéniablement partie des outils qui l'aideront à transformer l'essai. L'outil français est en effet obligatoire, à compter de cette date, pour toute personne âgée de plus de 11 ans voyageant de et vers la Corse et les départements et régions d'Outre-mer.