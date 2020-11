Déjà plus de 7 millions d'activations de TousAntiCovid, qui fait oublier l'échec de StopCovid

Concernant l'application en elle-même, celle-ci a été repensée, et certains diront qu'elle plus "attrayante", plus intuitive. Mais elle est surtout plus interactive, puisqu'elle communique jour après jour les chiffres clés de la pandémie : le nombre de cas, le "R effectif" correspondant au nombre de reproduction du virus, le taux d'incidence, le taux de positivité et le taux d'occupation des lits d'hôpitaux.