Quand Jean Castex avoue spontanément ne pas avoir téléchargé StopCovid

Concernant Jean Castex, on peut évidemment dire qu'il s'agit d'un comble pour celui qui était surnommé jusqu'il y a peu « Monsieur Déconfinement ». Déjà que StopCovid n'inspirait pas la plus grande sympathie des Français, autant dire que là, l'application ne devrait pas sortir du bois avant un moment. Et le nombre record de cas enregistrés le 24 septembre (16 096), expliqué en partie par une recrudescence des tests, ne devrait rien y changer.