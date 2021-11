Doctolib est submergé de prises de rendez-vous pour la dose de rappel anti COVID-19

C'était à prévoir. Il y a quelques semaines, c'est Emmanuel Macron qui cassait Internet avec ses annonces gouvernementales, et ce midi, c'est Olivier Véran qui a fait sauter les serveurs de Doctolib. En effet, suite aux récentes annonces concernant la troisième dose de vaccin, les prises de rendez-vous ont littéralement explosé sur la plateforme de téléconsultation dès le début de l'après-midi.

Toutefois, on notera un phénomène d'anticipation assez récent, puisque la plateforme Doctolib avait déjà été prise d'assaut hier, soit la veille des annonces du ministre des Solidarités et de la Santé. Nombreux sont ceux à avoir anticipé les annonces concernant la troisième dose et à avoir pris rendez-vous au plus tôt.