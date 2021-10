Adolf Hitler, Bob l'éponge : de faux pass sanitaires européens valides créés grâce à des clés privées légitimes, l'UE enquête

Sur les forums underground, des clés privées sont postées, et plusieurs personnes proposent leurs services pour créer de faux pass sanitaires européens valides. Si tout semble indiquer qu'une fuite de clés a eu lieu, il n'est pas encore possible de savoir précisément ce qu'il s'est produit et à quel point le phénomène étendu. D'après les signatures électroniques sur les faux pass, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et la Pologne au moins seraient touchées, ce qui laisse penser que la plupart des pays européens pourraient l'être aussi.