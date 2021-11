Pass sanitaire : 7 mois après votre 2e dose, il sera désactivé si vous ne recevez pas une 3e dose

La position du gouvernement est claire, et Olivier Véran l'a officiellement confirmée ce jeudi midi. La troisième dose de vaccin, appelée le « rappel », sera donc bien nécessaire pour prolonger, ou plutôt pour maintenir la validité de son pass sanitaire. Le gouvernement conseille vivement d'effectuer cette troisième injection à partir de 5 mois après sa deuxième dose (comme le préconise la Haute Autorité de Santé), et non 6 mois comme cela était préconisé il y a encore quelques jours.