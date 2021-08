Incident de "Pro Santé Connect" et des tests antigéniques : le gouvernement donne des explications

Ces quarante-huit dernières heures, le service d'identification électronique Pro Santé Connect (PSC), qui aide notamment les professionnels de santé à la saisie des tests antigéniques et des autotests, a connu des perturbations majeures. Le téléservice fut indisponible le vendredi 13 août entre 15 h 30 et la fin de soirée, puis le samedi 14 août entre 8 h 30 et 10 h 30. Si le service est toujours autant sollicité depuis, la situation est revenue à la normale. Les premières investigations, elles, ont été lancées du côté du ministère des Solidarités et de la Santé et du secrétariat d'État chargé de la Transition numérique, qui ont œuvré pour une certaine souplesse du côté des personnes testées.