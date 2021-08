Comment obtenir son passe sanitaire européen sans Internet ni smartphone ?

Les QR codes fournis une fois le parcours vaccinal accompli ou en cas de test négatif avant le 25 juin dernier ont été édités dans un format « français », illisible à l’étranger. Pour pouvoir en profiter au sein des pays de l’Union européenne, il faut en demander une version spécifique − le Certificat Covid numérique de l’UE −, désormais automatiquement fournie. À noter que, si vous avez ajouté un QR code « français » à l'application TousAntiCovid, il a normalement été mis à jour vers un format « européen » depuis le 1er juillet dernier.

Le site du gouvernement précise toutefois que, si ce certificat offre une reconnaissance standardisée du statut sanitaire, « chaque pays reste cependant responsable de ses propres règles d’entrée. » Il faut donc prendre le temps de se renseigner sur ces modalités auprès du ministère des Affaires étrangères avant de se déplacer dans l’Union européenne.

En cas de contrôle, l’Assurance maladie préconise de « ne présenter que le seul QR code de preuve » et donc de masquer les autres volets de l’attestation papier dont vous disposez. Ceci « par souci de confidentialité pour vos données de santé. »

En France, et sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel, le passe sanitaire sera étendu le 9 août aux cafés et restaurants, aux foires, séminaires et salons professionnels, aux maisons de retraite, aux transports et établissements médicaux (sauf urgences), et à tous les hôtels, clubs de vacances, campings du territoire.