Maiia, MeSoigner, Keldoc... Les alternatives à Doctolib pour prendre un rendez-vous pour la 3e dose

Si vous suivez un tant soit peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'Olivier Véran a confirmé l'ouverture de la troisième dose de vaccin ce 27 novembre. Par ailleurs, le ministre de la Santé a également confirmé que le pass sanitaire serait désactivé le 15 janvier en l'absence de cette troisième dose de vaccin.

Évidemment, à la suite des annonces d'Olivier Véran (et même dès la veille en réalité), Doctolib était pris d'assaut et estimait hier le délai d'attente pour accéder à son site à « plus de 30 minutes », un temps d'attente parfois (souvent) nettement supérieur en réalité.