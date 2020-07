Des scientifiques chinois collaborent avec Tencent pour prédire les cas fatals de COVID-19

Dans leur étude publiée dans la revue Nature Communications, les scientifiques expliquent que 6,5 % des personnes atteintes par la COVID-19 développent un cas grave de la maladie, avec un taux de mortalité de 49 % pour ces patients. Appréhender cette probabilité le plus tôt possible est essentielle afin d'apporter une réponse clinique adéquate et espérer réduire ce chiffre.