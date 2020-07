COVID-19 : des robots UV pour désinfecter les entrepôts (et bientôt les lieux publics) ?

Son système est capable de cartographier son environnement et il sait relier des points de navigations précis pour respecter un protocole de désinfection sans oublis.

Alyssa Pierson, chercheuse au CSAIL du MIT à déclaré : « Nous nous concentrons sur le fonctionnement à distance pour minimiser la supervision humaine et, par conséquent, le risque supplémentaire de propager la COVID-19 lors de l'exécution de notre système ».

Un tel prototype ouvre la voie au développement de modèles plus gros ou plus compacts pour s’adapter à différents secteurs d’activité, et permettre une plus grande sécurité en désinfectant régulièrement les lieux de passages les plus fréquentés, tels que le métro ou les aéroports.

À noter que la lumière UVC est déjà utilisée dans le milieu médical pour stériliser les chambres de patients immunodéprimés.