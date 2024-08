Emmanuel_ANGULO1

Je ne suis pas un scientifique, donc j’ai quand même besoin que l’on m’explique … ça fait des années que je vois des solutions apparaitre , comme les fameux « arbres artificiels » qui peuvent transformer le CO2 en O2 en créant une fausse photosynthèse, ou encore ces histoires de LEDS, ou les projets de planter des arbres partout dans les villes… etc etc… Mais pourtant on nous bassine tous les jours que la planète va crever sous le CO2 et les déchets.

Pourquoi ne met-on pas massivement tout cela en route dès maintenant ?

Idem, je travaille dans une concession auto et le diesel XTL (créé avec du CO2 en partie…) arrive en France a la rentrée, pourquoi ne pas investir plus fortement dans ces carburants de synthèse ??