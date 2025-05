L'intelligence artificielle joue de plus en plus au docteur et de nombreux praticiens l'intègrent dans leur travail : au Royaume-Uni, par exemple, 20 % des médecins utilisent cette technologie au quotidien. Les patients, eux aussi, se sont laissés séduire : aux États-Unis, 1 personne sur 6 interroge un chatbot sur des soucis de santé, et ce, au moins 1 fois par mois.