Bit_Man

Bonjour Docteur

Bonjour, dites moi

Ben je sens très mauvais

Continuez

Ma peau a pris une teinte vert/bleu

Avez-vous de la fièvre ?

J’ai très froid !

Je vais scanner votre température corporelle : 11 degrés

C’est normal Docteur ?

Non c’est un peu trop froid, avez vous traversé la mer du nord à la nage avant de venir ?

Non j’ai juste mangé un drôle de Loukoum Vert liquide.

Alors pourquoi êtes vous ici ?

Je suis vert et je pue.

Attendez je dois inférer le Vidal.

C’est grave Docteur ?

Votre dernier Loukoum avait il des bras et des jambes ?

Oui !

Ca doit être une petite salmonellose, je vais vous prescrire un peu de Vitamine C, du Doliprane et un suppositoire nitroglycériné à la mente forte pour les odeurs et le rythme cardiaque.

Merci Docteur, je vais pouvoir guérir !

Non, faites juste attention à votre diète et ne consommer que des Loukoum frais qui se tiennent encore debout.