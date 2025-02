Le projet en question est développé par Google Research, la division de recherche et développement de Google. Son rôle principal est d'explorer et de développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans des domaines très variés : réalité virtuelle, énergie, santé ou intelligence artificielle. Elle collabore avec de nombreuses entités tant externes qu'internes, comme l'entreprise DeepMind, par exemple, elle aussi filiale du groupe Alphabet.

Cette division vient de dévoiler un assistant virtuel spécialisé, basé sur Gemini 2.0, destiné à épauler les chercheurs en biomédecine. Un domaine de la médecine qui applique les principes et les techniques de la biologie et des sciences connexes (biochimie, biophysique, biologie moléculaire, etc.) à la compréhension, au diagnostic et au traitement des maladies humaines. Un projet qui ne manque pas d'ambition, même si ses créateurs préfèrent parler modestement d'un système d'IA « co-scientifique » ; c'est-à-dire qu'il n'a pas été développé (pour l'instant) afin de remplacer les chercheurs humains.