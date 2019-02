IA : le gouvernement livre ses recommandations pour développer la technologie en France

Seule une levée des restrictions et de l'accès aux données peut permettre un développement durable de l'IA en France

Favoriser les expérimentations en environnement et conditions réels



Opportunités pour la France (Source : rapport "Intelligence artificielle : État de l'art et perspectives pour la France" - Février 2019

La France doit exploiter son potentiel et bénéficier de la puissance publique

Invité à faire l'état des lieux deen France et à livrer ses recommandations, Bercy a publié un rapport fourni à la demande de différentes institutions, parmi lesquelles la Direction générale des entreprises (DGE), le Commissariat général à l'égalité des territoires et le syndicat professionnel Tech'In France. Le rapport déplore un, qui ralentit le développement de l'intelligence artificielle en France.Aujourd'hui, les technologies algorithmiques sont pour la plupart, ce qui constitue opportunité. Mais cet avantage est bloqué par un accès à des données métier de qualité (images, texte ou données numériques) barré parde tous les secteurs français possédant les données. Cela pousse ainsi beaucoup de spécialistes à rechercher des données expérimentales à l'étranger, pour développer leurs produits et services.Bercy milite ainsi pour un accès à des données «». Si elle est disponible, ladite donnée doit très vite être disponible. Le rapport fait le triste constat qu'si les restrictions ne sont pas levées ou si l'accès aux données demeure compliqué de la part des acteurs publics et privés.La France doit ainsi, en environnement et conditions réels pour rassembler un maximum d'acteurs. Le ministère prend ainsi l'exemple de l'initiative Sidewalks, menée par Google à Toronto, visant à créer une communauté de haute technologie. Celle-ci (qui fait face à une forte opposition de la part de personnalités politiques et de chefs d'entreprise sur place) promet d'installer des infrastructures de véhicules autonomes, des bâtiments imperméables ou des trottoirs chauffés dans la zone des quais.Dans l'Hexagone, les secteurs les plus impactés par l'intelligence artificielle sont : la santé, les industries manufacturières (dont l'automobile), les transports et mobilité, les services d'utilité publique, l'environnement, l'Administration publique (hors Défense), les services financiers, l'agriculture, le secteur juridique, la sécurité des biens et des personnes, le commerce de détail et la distribution, les professionnels libérales et services professionnels, l'éducation et la recherche, les télécommunications et technologies, et enfin, les loisirs et média.La médecine préventive booste le secteur de la santé, qui bénéficie de données transmises par un nombre toujours plus important d'objets connectés, et par la recherche et développement des GAFA Google et Apple. Dans le secteur des transports, l'IA favorise la conduite autonome, l'optimisation de la mobilité et la logistique. Et ce ne sont que quelques exemples du large panel des possibilités.Aujourd'hui, on recense 3 645 start-up appartenant au domaine de l'IA dans le monde. 40 % sont situés aux États-Unis, 11 % en Chine, 10 % en Israël et 7 % au Royaume-Uni. Avec(3,1 %), la France ne figure qu'au, proche de pays comme le Canada, le Japon et l'Allemagne. Mais elle reste la(et Paris la première ville) en termes d'attractivité des start-up d'intelligence artificielle. Un témoin clé dutricolore.Plusieurs grandes villes françaises travaillent d'ailleurs activement autour de l'IA (Lyon, Lille, Marseille, Toulouse...). La métropole lyonnaise pourrait même rejoindre le peloton de tête mondial avec l'aide de la puissance publique, selon Bercy, ce qui permettrait d'attirer davantage d'investisseurs et de talents.