Ai-Da, le robot ultra-réaliste qui sait dessiner

Ai-Da ressemble trait pour trait à un être humain

Une performeuse capable d'interagir et de susciter une réflexion

Source : Reuters

Unpeut-il être un artiste ou une œuvre d'art ? C'est cette question délicate que pose Ai-Da, le premier robot dessinateur. Son nom est inspiré de la mathématicienne britannique et pionnière de l'informatique Ada Lovelace et sa conception assurée par les ingénieurs de Engineered Arts, à Cornwall au Royaume-Uni, une entreprise spécialisée dans la robotique et l'intelligence artificielle.Ai-Da est un robot ultra-réaliste, à l'apparence parfaitement semblable à celle d'unhumain. Sa tête est entièrement animée et peut reproduire de nombreuses expressions faciales de la même manière qu'un être humain.», indique Marcus Hold, Ingénieur chez Engineered Arts. Une fois terminée, elle arborera un teint métissé, avec de longs cheveux noirs, une peau en silicone, des dents et des gencives imprimées en 3D.Des caméras dans chacun de ses yeux lui permettront d'établir un contact visuel et de suivre son interlocuteur dans la pièce. Si l'on s'approche trop d'elle, elle sera effrayée et clignera des yeux, visiblement sous le choc. Outre ses interactions sociales, Ai-Da pourra dessiner le visage de l'un de ses visiteursquelques instants.Son développement est supervisé par le galeriste Aidan Meller qui a de grandes ambitions : «».Ai-Da sera présentée lors d'une exposition intitulée « Unsecured Futures » et qui aura lieu au mois de mai à l'Université d'Oxford. Les différents dessins et croquis qu'elle aura produit seront, eux, exposés à Londres à partir du mois de novembre.