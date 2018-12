Le robot russe incroyablement perfectionné était en fait... un homme avec un costume

© Russia 24

« Cou » de théâtre

Source : Numerama

Russia 24, chaîne de télévision de l'État russe, a présenté la semaine dernière, un robot fabriqué par la société Show Robots, capable de parler et de se mouvoir presque aussi bien qu'un humain. Une innovation bluffante, vendue au prix de 250 000 roubles seulement (environ 3 275 euros).Mais rapidement, de nombreux spectateurs rabat-joie de l'émission se sont interrogés sur cette prouesse. Comment une telle innovation avait pu voir le jour sans aucun élément annonciateur ? Où se trouvaient les capteurs du robot ?Finalement, le couperet est tombé, après un simple visionnage attentif des images. On détectait effectivement un cou humain, ce qui signifiait que Boris n'était qu'unCependant, rien ne permet d'affirmer que Show Robots a tenté de tromper son audience. Le site de l'entreprise mentionne d'ailleurs que c'est bien un costume de robot qui est proposé à ce prix. À plus de 3 000 euros, ça commence tout de même à faire cher le déguisement...