Un ado se construit une prothèse de bras en LEGO très convaincante

Comme un air de super-héros

Un bras abordable qui pourrait changer le quotidien de beaucoup de personnes

Source : Cnet

Le jeune espagnol de 19 ans nomméa donc construit son propre bras robotique à base de. Atteint du syndrome de Poland, il naît sans avant-bras droit, mais cela ne l'empêche pas pour autant de se débrouiller seul. Ainsi, dès l'âge de 9 ans, il confectionne son premier prototype depour pallier son handicap. Cette étape n'est que le début de longues années d'améliorations et de nouveaux modèles.L'étudiant en bio-ingénierie à l'université internationale de Catalogne a fabriqué à ce jour pas moins de. Comme l'a fait Tony Stark pour son armure d'Iron Man, le jeune homme a appelé l'exemplaire de base MK I. C'est donc leque nous découvrons via les comptes Instagram et Twitter d'Aguilar. Il possède les mêmes couleurs que celles présentes sur l'armure du super-héros Marvel et peut aussi bien attraper que plier des objets.Le principal intéressé a fait une petite démonstration de son modèle MK II sur YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo en haut de cet article. Le bras fonctionne grâce à une batterieBien évidemment, David Aguilar ne compte pas s'arrêter là et espère, dans un futur proche, créer toujours plus de prothèses à destination du grand public. En effet, ces dernières ne sont finalementet elles permettraient à des personnes peu fortunées de se procurer un bras de substitution facilement. Comme quoi, le talent n'a pas d'âge.