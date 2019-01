Des chercheurs développent des objets imprimés 3D qui surveillent leur propre activité

Un projet ingénieux et utile

Des travaux prometteurs

L'an dernier, cette équipe de chercheurs de l'Université de Washington avait démontré que leur système pouvait mesurer la vitesse du vent et la circulation de liquides.Ce nouveau projet est bien plus ambitieux :en permettant à n'importe qui de fabriquer des appareils connectés, à l'aide d'unedisponible dans le commerce.Avant d'obtenir des résultats, les chercheurs ont dû résoudre deux problèmes : le contrôle de mouvements complexes et le stockage de données.Si le système était déjà capable d'effectuer des mesures simples comme contrôler la quantité de liquide introduite dans une bouteille, il leur fallait aussi détecter si la bouteille était ouverte ou fermée. Ils ont résolu ce problème, fournissant un signal binaire ouvert/fermé.Concernant le stockage des données, il leur fallait un système qui puisse. Une solution mécanique a été trouvée : un ressort actionnant un cliquet qui une fois relâché fournit un signal à l'antenne lorsqu'une connexion est disponible. De cette manière, la prothèse est capable de fournir unqui sera ensuite converti en signal numérique.L'équipe de chercheurs ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ils veulent maintenant miniaturiser leur prototype afin de l'adapter aux piluliers, prothèses et stylos à insuline. Les résultats de leurslors du ACM Symposium on User Interface Software and Technology.