Le forfait Le petit de Prixtel repose sur un système de tarification par paliers, pensé pour épouser au plus près votre utilisation réelle des données mobiles. Concrètement, si vous consommez jusqu’à 50 Go, votre facture mensuelle reste à 4,99 €. En cas de besoin ponctuel, le palier supérieur (jusqu’à 60 Go) est automatiquement activé pour 6,99 €, puis un dernier palier vous permet de consommer jusqu’à 70 Go pour 8,99 €. Le tout sans intervention de votre part, ni frais cachés. Ce modèle vous évite de payer pour de la data inutilisée ou, à l’inverse, d’être pénalisé si vous dépassez votre enveloppe de base.

Grâce à cette flexibilité, vous gardez la maîtrise de votre budget tout en profitant d’un forfait mobile évolutif. C’est une solution particulièrement adaptée pour les utilisateurs aux besoins fluctuants : streaming occasionnel, déplacements professionnels, périodes de télétravail ou vacances connectées.