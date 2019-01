Japon : une chaîne d’hôtel renvoie plus de la moitié... de ses robots

Henn na Hotel par Michal Mazur (via Youtube, vidéo ci-dessous)

Chu-ri, le robot de table de chevet... qui s'active en pleine nuit au bruit des ronflements

Les responsables du Hen-na en pleine prise de conscience

Bien qu'un brin discutable d'un point de vue éthique, le concept de(« Étrange » en français) s'annonçait comme novateur à bien des égards en 2015, lors de son inauguration. Rien d'étonnant à cela, l'établissement était censéet autres robots doués d'une raison... toute artificielle. On apprend désormais du Wall Street Journal qu'à peine plus de trois ans après son ouverture, l'établissement « renvoie » 243 de ses automates, soit plus de la moitié de ses effectifs robotiques.La raison de cette vague massive de « licenciement » ? Les robots du Hen-na ont en fait tendance, explique Engadget Chu-ri, l'assistant personnelinstallé sur les tables de chevet,suite aux ronflements des occupants de la chambre, le robot en charge du check-inpour mener à bien sa mission et celui chargé d'amener les bagages dans les chambres... ne parvient pas toujours à les trouver. Les clients de l'hôtel doivent également faire face à des robots de divertissementDans les faits, seulqui permet de stocker les bagages dans les consignes remplit ses fonctions à merveille. Preuve que la robotique dans les établissements hôteliers n'est peut-être pas entièrement dénuée d'intérêt lorsqu'elle est utilisée avec parcimonie. D'autres hôtels japonais, plus traditionnels, ont d'ailleurs recours à ce bras mécanique.Face à cet échec cuisant, Takeyoshi Oe (manager de l'hôtel) et Hideo Sawada (président de la compagnie propriétaire de l'établissement) ont reconnu de concert, admettant que la technologie évolue trop vite pour permettre à des établissements comme le Hen-na de tenir la cadence. Des robots à la pointe de la technique en 2015 se révèlent bien souvent... et leur remplacement est un véritable gouffre financier.Plus intéressant, Oe et Sawada pointent par ailleurs que les automates installés dans le Hen-na étaient bien souvent. Il y a des situations dans lesquelles les robots «», a notamment déclaré Hideo Sawada. «», a-t-il poursuivi. Une prise de conscience douloureuse, mais potentiellementpour l'avenir immédiat de l'hôtel.