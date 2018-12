Quand Stella Artois veut transformer votre robot aspirateur en barman

© Stella Artois

Ménage et room service compris

Source : CNET

Nom de code :, pour(technologie robotique automatisée de service de bar). Fonction : apporter des bières en aspirant la poussière. Prix : 20 $ (environ 17,60 €).Composé d'un poteau cylindrique et d'un plateau rond en plastique, le BART peutpouvant transporter jusqu'à quatre bières, et même un bol de chips. Avec deux avantages supplémentaires par rapport à un serveur classique : il vous apporte vos boissons en faisant le ménage et ne demande pas de pourboire.D'après le vendeur, le dispositif a été conçu pour. Cette promesse semble toutefois difficile à réaliser avec un robot aspirateur traditionnel. À moins, bien sûr, de ne pas remplir les verres, mais ce ne sera sans doute pas le cas général.Si l'idée même de l'objet vous semble absurde, dites-vous que le produit est actuellementsur le site de Stella Artois. Heureusement (?), l'entreprise propose un plan en PDF pour l'imprimer avec une imprimante 3D.