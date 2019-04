Microsoft : un experiences Lab et une école dédiés à l'IA à Nantes

Des carrefours d'innovation numériques made in Microsoft

Crédits : Microsoft

Un Microsoft experiences Lab et (bientôt) une École IA à Nantes

En mai 2018,annonçait son « Plan IA », qui aboutira à terme sur la création en région de trois experiences Lab et de 20d'ici 2020.Avec son Plan IA, Microsoft ambitionne d'accompagner les territoires dansau sein de leurs entreprises, collectivités et filières d'excellence, au service du dynamisme du tissu économique local comme de l'intérêt général. Pour cela, lesont pour objectif de créer des carrefours d'innovation numérique, en mettant en relation les différents acteurs économiques locaux : entreprises, collectivités et associations.Le premier d'entre eux vient tout juste d'ouvrir ses portes à Nantes, «», promet Microsoft. Le Plan IA de Microsoft est fondé sur, à savoir : Innovation IA, Compétences IA et Impact AI.porte principalement sur le développement d'écosystèmes précurseurs dans cinq secteurs à fort enjeu économique et sociétal : santé, environnement/énergie, transports, services financiers et agroalimentaire. Le second,, vise à accompagner le développement des compétences numériques partout en France. Enfin,se veut un collectif de réflexion et d'action visant à traiter des enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle.Microsoft précise que le Microsoft experiences Lab de Nantes a été conçu avec des, au service de la croissance des filières d'excellence telles que l'agriculture ou la smart city. On y retrouve notamment la solution Peek de la start-up Copeeks, qui permet de gérer à distance l'état de cultures, ou encore la solution Fluicity, qui porte sur l'engagement citoyen et la prise de décision commune. Les intéressés peuvent se rendre à l'Espace Connecting Place, au 1 Boulevard Salvador Allende, à Nantes.De son côté,. Les inscrits y suivront une formation intensive à l'intelligence artificielle, puis seront, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour une durée totale de 19 mois.