Withings lève 53 millions d'euros pour inventer la santé de demain

La société, vendue à Nokia en 2017 avant d'être rachetée par Eric Carreel en mai 2018, a depuis fait son trou dans le monde des objets connectés permettant d'obtenir divers bilans sur son état de santé. On retrouve principalement des montres connectées (les gammes Move et Steel), des tensiomètres, capteurs de sommeil et, évidemment, les pèse-personnes, avec les modèles Body Cardio et Body. L'ensemble des données de ces appareils peuvent être retrouvées sur une application dédiée, nommée Health Mate.