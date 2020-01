CES 2020 : Withings dévoile ScanWatch, une montre connectée aux capacités encore jamais vues

Une nouvelle ScanWatch chez Withings

2

Une montre hybride analogique

Prix et disponibilité

Source : Communiqué de presse

Une nouvelle montre dédiée à la santé, et développée en collaboration avec des cardiologues et des experts du sommeil.La nouvelle Withings ScanWatch se veut être la première montre au monde capable de détecter la fibrillation auriculaire, ainsi que l'apnée du sommeil.Elle prend évidemment en charge le suivi de la fréquence cardiaque du porteur, et permet l'enregistrement d'un ECG, sans oublier la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, grâce à un capteur SPOAprès la montre Withings Move ECG , cette nouvelle ScanWatch offre, selon son créateur, «».Côté look, on se retrouve face à une montre hybride au design analogique, dotée d'un petit écran qui permet d'afficher différentes informations telles que le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués, l'autonomie restante... À ce sujet, Withings annonce une autonomie de 30 jours environ.La montre, étanche, se charge également d'assurer le suivi d'une trentaine d'activités (à l'instar d'une Withings Steel HR par exemple), et fonctionne de concert avec l'application Withings Health Mate, disponible gratuitement sur iOS comme sur Android.», explique Mathieu Letombe, P.-D.G. de Withings.Cette nouvelle montre Withings ScanWatch sera disponible en Europe au deuxième trimestre 2020. Côté tarifs, il faudra débourser 249,95 € pour le modèle 38 mm et 299,95 € pour le modèle 42 mm. Deux coloris seront proposés, à savoir blanc et noir.