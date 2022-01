Razer dévoile un étonnant concept de bureau-ordinateur tout-en-un et modulable, Project Sophia

Razer en dit peu sur les composants lui permettant de tourner, évoquant « notamment le dernier processeur d'Intel et le GPU de NVIDIA pour prendre en charge les tâches les plus gourmandes ». Ces composants sont magnétiquement situés sous le plateau de verre, ce qui maximise la surface de travail. L'appareil comptera également un système de son Surround THX, un contrôleur RAID, mais aussi des accessoires comme un chargeur sans fil et un chauffe-tasse.