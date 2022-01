CES 2022 : ASUS signe le premier écran de jeu OLED de 42 pouces

Le doute plane encore, mais si ces deux moniteurs ont recours aux dalles du LG C2, il se pourrait bien qu’il s’agisse des dalles OLED.EX annoncées par LG Display il y a quelques jours. ASUS annonce en effet, en plus d’un contraste fou et d’une couverture DCI-P3 de 99 %, un pic lumineux de 900 cd/m², une valeur qui met (ou pas) la puce à l’oreille.



L’intérêt d’un tel moniteur OLED, c’est bien sûr de pouvoir profiter des capacités de ces dalles en matière d’image et de réactivité. Par rapport à un téléviseur, l’avantage est également de profiter d’une entrée DisplayPort 1.4, en plus des ports HDMI 2.1 et 2.0 qui viennent compléter la fiche technique de ces deux moniteurs.



On ne connaît ni le prix ni la disponibilité de ces deux moniteurs pour le moment. On espère néanmoins que la variante 42 pouces fera baisser le ticket d’entrée pour l’OLED, mais rien n’est moins sûr. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps voulu.