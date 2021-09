Samsung Display a lancé la production de dalles OLED 90 Hz pour les PC portables

L'OLED sur PC portables c'est bien, mais c'est encore trop rare, et on se limite le plus souvent à 60 Hz. Heureusement, Samsung Display va arranger ça. Le groupe a annoncé qu'il commencera à produire, et donc à proposer à ses partenaires, des dalles OLED 90 Hz dès le début d'année prochaine. Dans un premier temps, il s'agirait de petites diagonales de 14 pouces destinées aux marché des ultraportables, indique le site allemand WinFuture.