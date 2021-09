Lenovo présente ses nouveaux laptops Yoga Slim 7 et ses autres produits phares à venir

La Tab P11 5G se différencie par son processeur Qualcomm Snapdragon 750G compatible avec la 5G et la WiFi 6. Elle est légèrement plus petite, avec une dalle de 11 pouces et une résolution de 2000 x 1200. À l’instar de la Tab P12 Pro, il est possible d’ajouter une carte SD pour augmenter le stockage initial de 128 Go. Elle embarque une caméra avant et arrière, dotées respectivement de 8 Mpx et 13 Mpx.