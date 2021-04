Gigabyte dévoile un moniteur gaming OLED de 48 pouces

Le FO48U est encore assez mystérieux et Gigabyte ne donne pour l'heure encore ni date de commercialisation ni tarif. En revanche, il insiste sur l'intégration de l'HDMI 2.1, sur la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et sur l'utilisation d'une dalle à technologie OLED pour des couleurs éclatantes et un contraste absolument parfait.