Il est capable de produire une superbe image avec des niveaux de noirs extrêmes et un très bon dynamisme, débouchant sur un rendu bonifié en HDR grâce à un pic lumineux relativement élevé lorsque de petites zones lumineuses sont diffusées. Son taux de rafraichissement de 240 Hz est peut-être "banal" face à des écrans qui revendiquent désormais des valeurs très élevées, de 480 Hz ou même 540 Hz, comme le LG UltraGear OLED 32GS95UE-B ou l'AOC AGON PRO AG246FK. On profite malgré tout d'une expérience très fluide et d'une réactivité sans faille grâce à la technologie OLED. De plus, ce moniteur Corsair profite d'un superbe design et d'un lot de connectiques et de fonctionnalités riches et variées, comme vous pourrez le constater en consultant notre test.