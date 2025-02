Pourquoi ai-je acheté un Studio Display ? Parce que je travaille sur macOS, que mon bureau est installé au beau milieu de mon salon et que cet écran est beau. Ça peut paraître futile, ça l'est sûrement un peu, mais cela a de l'importance à mes yeux. Doté d'un budget confortable à la suite de la revente de mon ancien matériel, je voulais remplacer mon écran UWQHD de 34 pouces, à la finesse d'affichage trop chiche, par un moniteur qui rendrait mieux justice à mon MacBook et son écran Retina.

Bref, le Studio Display m'a assez vite tendu les bras, en dépit de ses quelques gros défauts et d'un prix totalement déraisonnable. Sa définition 5K en 27 pouces m'avait déjà tapé dans l'œil, ses belles couleurs et son élégant châssis en aluminium ont fait le reste. J'ai donc craqué, mais en sachant très bien que ce choix risquait fort de me confronter à une avalanche de tracas lorsque je voudrais jouer sur PC avec lui.

Parce que oui, et nous allons en venir au sujet, je teste de nombreux PC portables gaming pour Clubic… et je les utilise parfois pour tuer le temps lorsqu'il fait gris. Y compris avec mon Studio Display.